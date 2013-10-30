ЗМІ: Пілоти вертольота, який розбився в Москві, відводили його від житлових будинків

"Ми намагалися, щоб хоч на аеродром сісти. Відводили вертоліт від житлового масиву - там мікрорайон, будови. Ми намагалися примоститися хоча б на цей п'ятак", - сказав Тимофєєв кореспонденту телеканалу РЕН ТВ, перебуваючи на лікарняному ліжку, пише РІА Новости.

Крім того, за словами пілота, інцидент стався через "якийсь дефект", що не дозволив льотчикам прямо в повітрі взяти під контроль управління вертольотом.

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Нагадаємо, вертоліт Ка-52 впав і загорівся у вівторок вдень в районі Вихіно-Жулебіно біля будинку 56 по вулиці Привольній. В результаті інциденту постраждали два пілоти. За даними МНС, вертоліт належить компанії "Камов", виробнику гвинтокрилої техніки. Ка-52 проходив випробування в рамках виконання НДДКР. СК розглядає дві версії катастрофи - помилку пілотування і технічну несправність.