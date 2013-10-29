На околиці Москви розбився бойовий вертоліт Ка-52 (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції, катастрофа сталася на Привольній вулиці в районі будинку №49.

На місце події прибули співробітники столичної поліції, які оточили небезпечну зону і викликали представників інших оперативних служб. Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку і безперешкодний проїзд спеціальної техніки.

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За попередніми даними, причиною надзвичайної події стало несанкціоноване спрацьовування системи катапультування.

Водночас, за інформацією прес-служби Міноборони Росії, вертоліт Ка-52 проходив випробування в конструкторському бюро імені Камова. Літальним апаратом керував екіпаж підприємства.

Наголошується, що в результаті аварії руйнувань і постраждалих на землі немає.

Як повідомляв УНІАН, аварія вертольота цієї самої моделі сталася 12 березня минулого року.

*** Багатоцільовий всепогодний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор» є двомісною модифікацією ударного вертольота Ка-50 «Чорна акула». Відрізняється від попередника двигунами, а також формою і устаткуванням носової частини.

Максимальна швидкість Ка-52 - 350 кілометрів на годину, дальність польоту - 1,2 тис. км, висота польоту - 5,5 тис. м, скоропідйомність - 10 м/с. Екіпаж - дві особи, льотчик і штурман.

Перший політ відбувся 25 червня 1997 року.