Збитки, завдані Кубі за 52 роки блокади, склали $1 трлн

Ембарго США проти Куби було введено в 1962 році. Тим самим вони хочуть домогтися демократичної реформи в країні. Генеральна Асамблея приймає резолюції про скасування блокади вже 22 роки, але результату поки не домоглася.

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Економічні збитки, завдані Кубі за 52 роки блокади, за заявою кубинської сторони, становилять $1 трлн 126 млрд. Про це заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН глава МЗС країни Бруно Родрігес Парілья. За його словами, за той час, поки президентом США є Барак Обама, блокада острова була лише посилена, передає RT.

Як повідомив глава дипломатичного відомства, щодо острова діє незліченна кількість недоречних обмежень, які б права жителів острова і завдають шкоди економіці країни. Зокрема, підкреслив Парілья, заходи поширюються навіть на медикаменти та обладнання, що поставляється для гаванського Дитячого онкологічного центру імені Вільяма Солера.

«Наш маленький острів не становить загрози для національної безпеки наддержави, - сказав представник Острова Свободи. - Але втрати наших людей внаслідок економічної, торгової та фінансової блокади, встановленої Сполученими Штатами проти Куби, незліченні».

«66% кубинців живуть під руйнівним ефектом блокади з дня свого народження», - додав міністр закордонних справ.

Одностороннє американське торгово-економічне ембарго щодо Куби діє з 1961 року. Адміністрація Барака Обами з моменту приходу до влади в січні 2009 року проголошувала намір пом'якшити курс відносно Гавани. У квітні 2009 року Вашингтон скасував ряд обмежень на поїздки американців на Кубу і грошові перекази на острів.

Однак, США залишили в силі одностороннє торгове ембарго відносно Куби. Вашингтон наполягає на тому, щоб Гавана негайно і без всяких умов звільнила з в'язниць всіх політв'язнів і дотримувалася основоположних прав кубинських громадян.