У Сирії вбито репортера "Аль-Арабія"
02:45, 30 жовтня 2013Світ
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У сирійській провінції Алеппо убитий репортер телестанції "Аль-Арабія" Мухаммед Саїд.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал.
У повідомленні "Аль-Арабія" зазначається, що невідомий озброєний чоловік вистрілив у журналіста в населеному пункті Харейтан, розташованому на північний захід від Алеппо.
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Це не перший випадок загибелі журналістів в Сирії.
10 жовтня під час зйомок на сході САР загинув оператор сирійського спутникого телеканалу "Аль-Іхбарія".
11 січня через вибух снаряда, випущеного повстанцями, був убитий французький журналіст Жиль Жак'є.
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