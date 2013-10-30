У Сирії вбито репортера "Аль-Арабія"

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал.

У повідомленні "Аль-Арабія" зазначається, що невідомий озброєний чоловік вистрілив у журналіста в населеному пункті Харейтан, розташованому на північний захід від Алеппо.

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Це не перший випадок загибелі журналістів в Сирії.

10 жовтня під час зйомок на сході САР загинув оператор сирійського спутникого телеканалу "Аль-Іхбарія".

11 січня через вибух снаряда, випущеного повстанцями, був убитий французький журналіст Жиль Жак'є.