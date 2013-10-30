У Європі похвалили Іран за переговори з МАГАТЕ

Поки мова йде ще не про конкретні речі, а про суміщення філософій. Тут потрібно певне терпіння, щоб з'явилися конкретні результати, але найголовніше, що сторони стали говорити про всі питання, які стоять на порядку денному, і це важливе якісна зміна порівняно з попередніми раундами", - цитує дипломата РІА Новости.

Він додав, що "виявилася затребуваною філософія покрокового підходу на основі взаємності". Під таким формулюванням зазвичай розуміється поступове пом'якшення санкцій щодо Ірану в обмін на більшу відкритість ядерної програми країни.

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Вранці 28 жовтня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі і гендиректора МАГАТЕ Юкія Амано. Після регулярного раунду переговорів 29 жовтня було оголошено, що наступний раунд відбудеться в Тегерані 11 листопада. При цьому сторони не розкривали деталі "нового підходу", запропонованого Іраном.

За словами дипломата, Іран пропонує "досить транспарентну програму в рамках вже наявних угод і практики МАГАТЕ", яка дозволить інспекторам отримати доступ до більшого обсягу інформації та розширити кількість відвідуваних об'єктів. При цьому погоджував протягом майже трьох років "структурований підхід" про характер доступу до ядерної програми Ірану "відходить на другий план", а метою стає спостереження Ірану з боку МАГАТЕ "у звичайному режимі, як і всі інші країни", сказав дипломат.

Про темпи просування переговорів можна буде судити з того, хто очолить делегацію МАГАТЕ на зустрічі 11 листопада, вважає дипломат. Якщо це буде звичайний рівень - тобто замгендиректора МАГАТЕ Теро Варьйоранта - то переговори будуть, швидше за все, носити "уповільнений" характер. Якщо це буде більш високий рівень, то можна буде сподіватися на швидкі результати.