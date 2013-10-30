Будинок, де виріс Стів Джобс, визнали пам'яткою

08:11, 30 жовтня 2013
Світ
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Будинок, де провів юнацькі роки засновник компанії Apple Стів Джобс, включений до списку історичних охоронюваних пам'яток каліфорнійського Лос-Альтос

Дім Стіва Джобса визнали пам’яткою

Міська історична комісія одноголосно проголосувала за додання одноповерховій білій будівлі з темно-коричневим черепичним дахом нового статусу.

Влада вважає, що з прийняттям рішення Лос-Альтос стане туристичною "меккою" для шанувальників "яблучної продукції", повідомляє ИТАР-ТАСС.

У цей будинок з трьома спальнями, побудований в 1952 році, на вулиці Кріст-драйв сім'я Джобса переїхала, коли він навчався у сьомому класі.

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Головним же місцем для фанатів Apple є гараж, де Джобс і його друг Стів Возняк розробили і зібрали перші п'ятдесят комп'ютерів Apple 1. Молоді люди практично весь час проводили в найпершій "штаб -квартирі" Apple, яку допоміг обладнати батько Джобса.

Тим часом, влада повідомила про рішення з невеликим застереженням. Справа в тому, що власницею об'єкта нерухомості є сестра Джобса - Патриція. Голосування про додання будівлі історичного статусу було проведено без її письмового дозволу. Родичка засновника Apple протягом 10 днів може опротестувати рішення.

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