Австралія заявила про закінчення військової операції в Афганістані

Вже до різдвяних свят додому повинні повернутися близько 1 тис. солдатів і офіцерів з майже 1500 знаходяться в країні в даний момент, пише Russia Today.

За даними France Press Agency, Тоні Еббот несподівано прилетів на військову базу в афганській провінції Урузган і оголосив про швидке виведення військ.

За словами прем'єра, «в цій війні Австралія не здобула перемогу, але й не зазнала поразки». Для солдатів і офіцерів це довгоочікуване повернення додому, але «з присмаком гіркоти, оскільки не всі сім'ї дочекаються своїх рідних», зазначив Тоні Еббот. Він підкреслив важливість військової операції для національної безпеки країни.

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Австралія приєдналася до військової кампанії НАТО в Афганістані в 2001 році. За 12 років у різних військових операціях взяли участь 20 тис. солдатів і офіцерів. 40 військовослужбовців загинули, 260 отримали поранення.

Крім боїв з терористами, австралійські військові брали участь у відновленні шкіл, лікарень і доріг у різних провінціях Афганістану, підкреслив Еббот. Прем'єр Австралії ще раз запевнив, що влада його країни має намір підтримувати афганський уряд і в майбутньому. Зокрема, кілька сотень військових навчатимуть і тренуватимуть бійців Афганської національної служби безпеки.

Планується, що війська НАТО мають покинути територію Афганістану в кінці 2014 року. Зараз там проходять службу 68 тис. солдатів, але до лютого їх чисельність має скоротитися вдвічі.