КНДР уточнила свою заяву про початок війни

Про це повідомляє державне північнокорейське агентство ЦТАК. А насправді уряд лише попередив про можливий початок бойових дій у відповідь на можливі провокації з боку Сеула.

За даними Reuters, значного пересування військ на території КНДР не зафіксовано. У Південній Кореї заяву Пхеньяна назвали провокацією, яка не вирізняється з загроз, що вже лунали до того.

Проте експерти зазначають жорсткий тон: у тексті заяви згадуються "повномасштабна" і "ядерна війна", а також "блискавичний кидок на Південь".

Глава комуністичної держави Кім Чен Ин прокоментував своє рішення так: "прийшов час звести рахунки з американськими імперіалістами з урахуванням ситуації, що склалася", цитує РосБізнесКонсалтинг.