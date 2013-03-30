КНДР уточнила свою заяву про початок війни
09:15, 30 березня 2013Світ
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Заяву влади Північної Кореї про погіршення відносин з Півднем було неправильно перекладено.
В КНДР кажуть, що заяву неправильно переклали / Фото: Peacekeeper.ru
Про це повідомляє державне північнокорейське агентство ЦТАК. А насправді уряд лише попередив про можливий початок бойових дій у відповідь на можливі провокації з боку Сеула.
За даними Reuters, значного пересування військ на території КНДР не зафіксовано. У Південній Кореї заяву Пхеньяна назвали провокацією, яка не вирізняється з загроз, що вже лунали до того.
Проте експерти зазначають жорсткий тон: у тексті заяви згадуються "повномасштабна" і "ядерна війна", а також "блискавичний кидок на Південь".
Глава комуністичної держави Кім Чен Ин прокоментував своє рішення так: "прийшов час звести рахунки з американськими імперіалістами з урахуванням ситуації, що склалася", цитує РосБізнесКонсалтинг.
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