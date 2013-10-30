У Махачкалі стався вибух, 14 осіб поранено, одна людина загинула
18:17, 30 жовтня 2013Світ
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Через вибух виникла пожежа. Раніше повідомлялося про десять постраждалих.
Через подвійний вибуху в Махачкалі 14 людей постраждали, один загинув, повідомляє РИА Новости з посиланням на Північно-Кавказький регіональний центр МНС РФ.
Вибух прогримів на розі вулиць Радянська і Дахадаєва, поблизу коньячного магазину, виникла пожежа. Як пізніше повідомили рятувальники, сталося два вибухи, в результаті яких загинула одна людина і декілька отримали поранення. Раніше повідомлялося про десять, а трохи пізніше - про шість постраждалих.
"За останніми даними, постраждали 14 людей, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, що спільників волгоградській смертниці подозрюють в замовних убивствах і теракті в Махачкалі.
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