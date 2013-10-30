У Махачкалі стався вибух, 14 осіб поранено, одна людина загинула

Через подвійний вибуху в Махачкалі 14 людей постраждали, один загинув, повідомляє РИА Новости з посиланням на Північно-Кавказький регіональний центр МНС РФ.

Вибух прогримів на розі вулиць Радянська і Дахадаєва, поблизу коньячного магазину, виникла пожежа. Як пізніше повідомили рятувальники, сталося два вибухи, в результаті яких загинула одна людина і декілька отримали поранення. Раніше повідомлялося про десять, а трохи пізніше - про шість постраждалих.

"За останніми даними, постраждали 14 людей, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, що спільників волгоградській смертниці подозрюють в замовних убивствах і теракті в Махачкалі.