Грецію позбавили статусу розвиненої країни

03:29, 01 листопада 2013
Світ
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Аналітичне агентство S&P Dow Jones Indices перемістило фондовий ринок Греції зі списку "розвинених" до "таких, що розвиваються". Таким чином, Греція втратила статус розвиненої економіки.

Агентство S & P Dow Jones Indices позбавило Грецію статусу розвиненої країни

На думку аналітиків агентства, фондовий ринок Греції за останні кілька років істотно скоротився в розмірах, а також відстає від фондових ринків розвинутих країн, передає ІТАР-ТАРС.

Крім того, кредитний рейтинг Греції зараз перебуває на рівні "B-", в той час як мінімальним рейтингом для включення країни в список розвинених країн є "BB+".

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У червні поточного року міжнародне аналітичне агентство MSCI Barra також внесло фондовий ринок Греції в список "країн, що розвиваються".

На думку MSCI Barra, якість кредитування, заставних операцій з цінними паперами та оборотоздатності активів у Греції не перебувають на необхідних рівнях, а розмір ринку не відповідає критерію розвинених держав вже протягом щонайменше двох років.

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