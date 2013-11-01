Грецію позбавили статусу розвиненої країни

На думку аналітиків агентства, фондовий ринок Греції за останні кілька років істотно скоротився в розмірах, а також відстає від фондових ринків розвинутих країн, передає ІТАР-ТАРС.

Крім того, кредитний рейтинг Греції зараз перебуває на рівні "B-", в той час як мінімальним рейтингом для включення країни в список розвинених країн є "BB+".

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У червні поточного року міжнародне аналітичне агентство MSCI Barra також внесло фондовий ринок Греції в список "країн, що розвиваються".

На думку MSCI Barra, якість кредитування, заставних операцій з цінними паперами та оборотоздатності активів у Греції не перебувають на необхідних рівнях, а розмір ринку не відповідає критерію розвинених держав вже протягом щонайменше двох років.