Грецію позбавили статусу розвиненої країни
Аналітичне агентство S&P Dow Jones Indices перемістило фондовий ринок Греції зі списку "розвинених" до "таких, що розвиваються". Таким чином, Греція втратила статус розвиненої економіки.
На думку аналітиків агентства, фондовий ринок Греції за останні кілька років істотно скоротився в розмірах, а також відстає від фондових ринків розвинутих країн, передає ІТАР-ТАРС.
Крім того, кредитний рейтинг Греції зараз перебуває на рівні "B-", в той час як мінімальним рейтингом для включення країни в список розвинених країн є "BB+".
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У червні поточного року міжнародне аналітичне агентство MSCI Barra також внесло фондовий ринок Греції в список "країн, що розвиваються".
На думку MSCI Barra, якість кредитування, заставних операцій з цінними паперами та оборотоздатності активів у Греції не перебувають на необхідних рівнях, а розмір ринку не відповідає критерію розвинених держав вже протягом щонайменше двох років.