Guardian: США вибрали людиною року свою кару (фото)
09:16, 20 грудня 2007
Світ
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Російський лідер несхвально відгукнувся про країну
|Фото АР/Time
Обрання президента Росії Володимира Путіна людиною року за версією журналу Time можна вважати похвалою. Як пише газета The Guardian, таким титулом американці нагородили Путіна, не зважаючи на те, що російський лідер фактично став карою США, висміявши міць Америки, розкритикувавши американську систему ПРО і несхвально відгукнувшись про цю країну.
Газета.ру
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