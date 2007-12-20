Guardian: США вибрали людиною року свою кару (фото)

Обрання президента Росії Володимира Путіна людиною року за версією журналу Time можна вважати похвалою. Як пише газета The Guardian, таким титулом американці нагородили Путіна, не зважаючи на те, що російський лідер фактично став карою США, висміявши міць Америки, розкритикувавши американську систему ПРО і несхвально відгукнувшись про цю країну.

Газета.ру