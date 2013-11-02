Мільярдер Трамп подарував $10 тисяч водієві, що врятував самогубцю

Мільярдер Дональд Трамп подарував 10 тис. доларів водієві автобуса, який врятував жінку, що збиралася скочити з мосту.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Скай Ньюс», Дарнелл Бартон став зіркою YouTube після того, як в мережу потрапив відеозапис з камери спостереження на мосту. На ролику видно, як молода дівчина перелазить через огорожу і дивиться вниз на проїжджу частину. Несподівано біля неї зупиняється автобус, до дівчини підходить водій і умовляє її відійти від краю моста, а потім хапає її і насильно ставить у безпечне місце.

«Я думаю, він велика людина з добрим серцем. Такі люди заслуговують нагороди. Якщо чесно, я навіть пишаюся тим, що можу йому допомогти», - пояснив Трамп.

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