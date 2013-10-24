Українські туристи почали повертатися до Єгипту

Про це сказав на прес-конференції сьогодні голова державного агентства Арабської Республіки Єгипет з туризму Усама Тауфік.

«З січня по вересень цього року Єгипет відвідали 232 тис. 814 туристів з України. Якщо порівняти це з аналогічним періодом минулого року, то ці цифри є вищими на 9,1%», - сказав він.

Водночас, за словами Тауфіка, порівняно з 2008 роком кількість українських туристів впала на 61%.

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«У 2008 році Єгипет відвідали 500 тис. українських туристів. У 2012 році ця цифра зменшилася наполовину. Зараз ми хочемо переконати українців, що ситуація в Єгипті спокійна, ми хочемо щоб ви повернулися до нас і насолоджувалися прекрасними видами Єгипту і чудовими пляжами», - сказав Тауфік.

За його словами, Україна є дуже важливою країною для туристичної індустрії Єгипту. «Вона є однією з Топ-10 країн за відвідуванням туристами Єгипту», - додав Тауфік.

Він також повідомив, що туристичний сектор становить близько 12% ВВП Єгипту, туризм приносить близько 20% прибутку до країни. У сфері туризму працює близько 4 млн. людей. «Це основний сектор для всієї економіки Єгипту, тому весь уряд працює над тим, щоб цей сектор нормально функціонував і в країні було безпечно», - сказав Тауфік.