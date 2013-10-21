Україну назвали головним постачальником мігрантів у РФ

Про це заявив глава Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

"Якщо дивитися за кількістю тих, хто перетинає кордон, то з України. Якщо говорити про кількість тих, хто залишається в країні, то з Узбекистану", - сказав Ромодановський.

Читайте також: У Підмосков'ї затримано майже 700 вихідців із Середньої Азії

При цьому він зазначив, що українці зазвичай знаходяться в Росії не більше 90 днів, як належить за законом, потім виїжджають, беруть тиждень "на перепочинок" і в'їжджають знову, повідомляє Комерсант.

"У громадян Узбекистану і Таджикистану ситуація складніша: квитки дорогі, та й їхати довше, тому вони сидять тут. Як не дивно, найбільш розвинуті відносини у нас з Таджикистаном. Ситуація з ними одна з найскладніших, але зроблено з ними найбільше - і за кількістю угод, і за їх наполегливості. Я вважаю, що і Таджикистану складно без Росії, і Росії - без Таджикистану. Так склалося й історично, і геополітично ", - підкреслив голова ФМС РФ.

Як повідомляв УНІАН, невдоволення гостями з Середньої Азії після подій в Бірюльово може вдарити по українцям, що працюють в Російській Федерації.