У США в університеті оголошено тривогу через озброєного чоловіка
Адміністрація Університету Центрального Коннектикуту оголосила тривогу в кампусі і попросила студентів залишатися у приміщеннях через невідомого озброєного чоловіка.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC News, за даними поліції, очевидці бачили, як на територію кампусу, який розташований у місті Нью-Брітен, увійшов озброєний чоловік.
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У свою чергу, представники університету поки не повідомляють, про якого роду загрозу безпеці мешканцям кампусу йдеться.
Студентів просять залишатися у приміщеннях і зачинити вікна та двері.
Поліція протягом трьох годин шукала підозрюваного. При цьому за весь цей час повідомлень про постріли і постраждалих не надходило.
Після затримання підозрюваного адміністрація університету зняла тривогу. Все, що залишилися заняття в понеділок були скасовані з міркувань безпеки.