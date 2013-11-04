У США в університеті оголошено тривогу через озброєного чоловіка

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC News, за даними поліції, очевидці бачили, як на територію кампусу, який розташований у місті Нью-Брітен, увійшов озброєний чоловік.

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У свою чергу, представники університету поки не повідомляють, про якого роду загрозу безпеці мешканцям кампусу йдеться.

Студентів просять залишатися у приміщеннях і зачинити вікна та двері.

Поліція протягом трьох годин шукала підозрюваного. При цьому за весь цей час повідомлень про постріли і постраждалих не надходило.

Після затримання підозрюваного адміністрація університету зняла тривогу. Все, що залишилися заняття в понеділок були скасовані з міркувань безпеки.