Одного з найвідоміших бізнесменів Росії почав шукати Інтерпол

На сайті вказані національність, місце і дата народження Полонського, а також зазначається, що бізнесмен володіє російською та англійською мовами.

Інтерпол закликає всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваного звернутися до Генерального секретаріату організації або в місцеві правоохоронні органи. Сергій Полонський був оголошений в міжнародний розшук за версією Інтерполу російським МВС 14 жовтня. Відразу після цього в російській поліції заявляли що його дані опубліковані на сайті організації, проте до останнього моменту інформація про бізнесмена в списку розшукуваних персон була відсутня, повідомляє Лента.ру.

Сам бізнесмен, дізнавшись про оголошення в міжнародний розшук, заявив, що ніколи не переховувався від російських слідчих органів і запропонував представникам Інтерполу зустрітися з ним на приналежному йому камбоджійському острові Ко Дек Коль.

Кримінальну справу проти Полонського в РФ було порушено восени 2012 року. За версією слідства, бізнесмен обдурив близько 80 пайовиків житлового комплексу « Кутузовская миля» в Москві, викравши у них 5,7 мільярда рублів. Тверський суд Москви заочно заарештував Полонського 13 серпня. Сам бізнесмен провини не визнає.