Керрі підтвердив плани США розгорнути систему ПРО у Польщі

Сполучені Штати Америки не планують відмовлятися від розміщення в Польщі елементів системи протиракетної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Державний секретар США Джон Керрі заявив сьогодні у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

"Нічого не змінилось, плани (з розміщення ПРО у Польщі) залишаються абсолютно в силі", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Керрі нагадав, що елементи американської системи ПРО мають бути встановлені у Польщі у 2018 році.

"Очевидно, що ми виконаємо свої зобов'язання працювати разом з урядом Польщі з цього питання", - додав Керрі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня цього року у Румунії розпочалось будівництво американської бази, яка має стати частиною системи американської ПРО в Європі, елементи якої також мають появитися у Польщі та будуть розміщені на військових кораблях.

США стверджує, що встановлює в Європі систему ПРО на захист від можливого нападу з боку Ірану, але Росія вбачає в ній загрозу для своєї безпеки та погрожує у відповідь розмістити додаткові ракети на своєму західному кордоні, зокрема, в Калініградській області на північ від Польщі.

Довідка УНІАН. Президента США Барак Обама у серпні 2009 року відмовився від планів свого попередника Джорджа Буша розмістити стаціонарні елементи ПРО у Польщі та Чехії, заявивши натомість про намір створити мобільну систему протиракетного захисту.

Елементи мобільної системи планується розмістити на кораблях та в державах Східної Європи.