Українці володіють англійською гірше за поляків, але краще за росіян - дослідження

Міжнародний освітній центрEducation First опублікував індекс володіння англійською мовою, в який вперше потрапила Україна.

Всього до рейтингу входить 60 країн, для яких англійська не є рідною.

Список було створено за результатами тестування у 2012 році. Його пройшли 750 тисяч чоловік з різних країн.

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За даними Education First, найкраще англійською володіє Скандінавнія: перші три місця посіли Швеція, Норвегія та Нідерланди.

Польща посіла 8- е місце, Україна - 27-е, а Росія розташувалася з відривом - на 31 місці.

Найгірша ситуація з володінням англійською в Алжирі, Саудівській Аравії та Іраку.