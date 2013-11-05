Українці володіють англійською гірше за поляків, але краще за росіян - дослідження
21:49, 05 листопада 2013Світ
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Міжнародний освітній центр Education First опублікував індекс володіння англійською мовою , в який вперше потрапила Україна
Україна посіла 27-е місце за рівнем знання англійської мови
Міжнародний освітній центрEducation First опублікував індекс володіння англійською мовою, в який вперше потрапила Україна.
Всього до рейтингу входить 60 країн, для яких англійська не є рідною.
Список було створено за результатами тестування у 2012 році. Його пройшли 750 тисяч чоловік з різних країн.
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За даними Education First, найкраще англійською володіє Скандінавнія: перші три місця посіли Швеція, Норвегія та Нідерланди.
Польща посіла 8- е місце, Україна - 27-е, а Росія розташувалася з відривом - на 31 місці.
Найгірша ситуація з володінням англійською в Алжирі, Саудівській Аравії та Іраку.
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