У ДТП в Єгипті постраждало шестеро іноземців, зокрема українець

15:21, 07 листопада 2013
Світ
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Шестеро іноземних громадян постраждали сьогодні в ДТП в Єгипті, зокрема українець.

дтп египет / Фото : atn.ua

Аварія сталася на трасі між Каїром та Олександрією. За інформацією поліції, у мікроавтобуса з іноземцями, який прямував до єгипетської столиці, на повному ходу лопнула покришка.

Водій не справився з керуванням, машину занесло, і на великій швидкості вона в`їхала у вантажівку, що їхала в тому ж напрямку. Водій загинув на місці, передає ІТАР-ТАСС.

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Серед потерпілих - 40-річний росіянин, українець, а також громадянка Румунії, двоє поляків і філіппінець.

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