У ДТП в Єгипті постраждало шестеро іноземців, зокрема українець
15:21, 07 листопада 2013Світ
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Шестеро іноземних громадян постраждали сьогодні в ДТП в Єгипті, зокрема українець.
У ДТП в Єгипті постраждав українець / Фото : atn.ua
Аварія сталася на трасі між Каїром та Олександрією. За інформацією поліції, у мікроавтобуса з іноземцями, який прямував до єгипетської столиці, на повному ходу лопнула покришка.
Водій не справився з керуванням, машину занесло, і на великій швидкості вона в`їхала у вантажівку, що їхала в тому ж напрямку. Водій загинув на місці, передає ІТАР-ТАСС.
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Серед потерпілих - 40-річний росіянин, українець, а також громадянка Румунії, двоє поляків і філіппінець.
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