У ДТП в Єгипті постраждали двоє українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

За його даними, 23 вересня у Південному Синаї, за 230 кілометрів від міста Шарм-ель-Шейх, в районі монастиря Сан-Катрін, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, який перевозив іноземних туристів.

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В результаті аварії постраждали 10 туристів, серед яких двоє громадян України, які отримали незначні травми, поінформував Перебийніс.

Наразі громадяни України перебувають у лікарні міста Шарм-ель-Шейх, їм була надана необхідна медична допомога. Очікується, що найближчим часом вони будуть виписані з лікарні.

Всі витрати, пов’язані з надання українцям медичного обслуговування, покриватимуться за рахунок страхової компанії, зазначив Перебийніс.