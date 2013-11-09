Філіппінський тайфун рухається на В'єтнам: більше 100 тисяч осіб евакуюють
11:49, 09 листопада 2013Світ
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Тайфун досягне узбережжя В'єтнаму з боку Південно-Китайського моря в неділю. Влада країни вже закрили навчальні заклади у прибережних районах, евакуюють понад 100 тисяч осіб
Потужний тайфун рухається з Філіппін у бік В'єтнаму
Влада В'єтнаму почали евакуацію жителів прибережних районів східної частини країни в зв'язку з наближенням тайфуну "Хайян", жертвами якого на Філіппінах стали понад 100 осіб, передає РИА Новости з посиланням на телерадіомовну корпорацію Бі-бі-сі.
Згідно з прогнозами метеорологів, тайфун досягне узбережжя В'єтнаму з боку Південно-Китайського моря у неділю. Влада країни вже закрили навчальні заклади у прибережних районах, евакуюють понад 100 тисяч осіб.
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На даний момент циклон рухається від Філіппін на північний захід у бік В'єтнаму зі швидкістю 35 кілометрів на годину, і як очікується, ослаблий тайфун знову набере силу.
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