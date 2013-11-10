Художник цвяхом прибив свої геніталії до бруківки Красної площі

Як передає РИА Новости з посиланням на власне джерело в медичному закладі, лише після надання йому необхідної медичної допомоги, з ним поспілкуються поліцейські.

«До нас був доставлений Петро Павленський. Лікарі надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився», - розповів інформатор.

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Свою акцію петербурзький художник приурочив до дня співробітника органів внутрішніх справ. Павленський пояснив, що його вчинок символізує «апатію, політичну індиферентність і фаталізм сучасного російського суспільства».

Раніше, в травні 2013 року, Павленський пройшов медичну експертизу на вимогу поліції. Тоді лікарі визнали його осудним. На експертизу його відправили після акції, під час якої художник обмотав себе колючим дротом біля будівлі Законодавчих зборів Санкт-Петербурга.

Також він відомий своєю акцією на підтримку Pussy Riot. Влітку 2012 він зашив собі рота і вийшов з одиночним пікетом до Казанського собору.