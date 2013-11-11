BBC: Тайфун Хаян дістався до В'єтнаму

Тропічний тайфун "Хаян", який забрав життя тисяч людей на Філіппінах, досяг узбережжя північного В'єтнаму, дещо втративши свою руйнівну силу, повідомляє BBC Україна.

Тайфун тепер класифікують як шторм першої категорії. Швидкість вітру у туристичному районі бухти Халонг досягає 140 кілометрів на годину.

Зі схильних до ризику районів В'єтнаму евакуювали приблизно 600 тисяч людей, щонайменше шестеро людей вже загинули.

Сусідній Китай видав попередження про небезпеку тайфуну на також популярному у туристів острові Хайнань, у провінції Гуандун і Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Протягом дня у суботу "Хаян" лютував у різних районах Філіппін. Там загинули до 10 тисяч людей, рятувальники досі не можуть дістатися до окремих відрізаних місцевостей.

Швидкість вітру у центрі тайфуну, за оцінкою синоптиків, досягала 300 кілометрів на годину.

Брак їжі

Шторм дотепер може загрожувати поривами вітру до 185 кілометрів на годину і зливами. Можливі підтоплення, у тому числі в столиці В'єтнаму Ханої.

Один із жителів міста Нгуєн Ті Уен розповів агентству AFP про те, як він кинувся до місцевого супермаркету запастися продуктами перед стихійним лихом, але повернувся ні з чим.

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"На полицях мало що залишилося... Люди хвилюються і закуповують їжу на кілька днів", - нарікав чоловік.

У понеділок в багатьох північнов'єтнамських школах скасували заняття. Сотні внутрішніх і міжнародних авіарейсів також скасували.

Багато хто говорить про те, що ціни на харчі підскочили, а попередження про евакуацію влада оголосила занадто пізно.

Китай напоготові

Згідно з повідомленнями, шестеро людей зникли безвісти у Китаї - вони перебували на борту вантажного судна біля берегів острова Хайнань.

Із туристичного курорту Санья евакуювали понад 13 тисяч людей, більше 200 рейсів у місцевому аеропорту скасували або затримали.

Раніше міністр оборони США Чак Хейгел віддав наказ почати гуманітарну операцію із допомоги Філіппінам, в якій братимуть участь американські морські і повітряні сили.

Як ідеться в повідомленні Пентагону, США нададуть техніку для пошуку та порятунку постраждалих з повітря, вертольоти для евакуації, а також літаки для перевезень.

У поліції Філіппін повідомили, що лише на одному острові Лейте від руйнівного тайфуну "Хайян" могли загинути близько 10 тисяч людей.

Портове місто Таклобан майже повністю зруйноване. На вулицях лежать тіла загиблих.

"Хаян" вважають одним із найбільш руйнівних тайфунів у світі за всю історію спостережень.