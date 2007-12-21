Росія, Казахстан і Туркменія підписали угоду про Прикаспійський газопровід, яка передбачає споруду трубопровідних і транспортних артерій уздовж східного узбережжя Каспію. Угода підписана сьогодні в Москві у присутності президентів Росії та Казахстану Володимира ПУТІНА та Нурсултана НАЗАРБАЄВА, передає РІА Новости.

Прикаспійський газопровід повинен бути запущений не пізніше кінця 2010 року, заявив у четвер журналістам глава Мінпроменерго РФ Віктор ХРИСТЕНКО.

"До кінця 2008 року будуть ухвалені всі проектні й інвестиційні рішення, і ми розраховуємо, що введення в дію буде не пізніше кінця 2010 року", - сказав він журналістам.

Підписана угода - це можливість задіювати ресурси Туркменістану, в першу чергу ті, що лежать на Каспійському шельфі. З іншого боку - можливість задіювати ресурси Казахстану, що знаходяться уздовж цієї траси, сказав В.ХРИСТЕНКО.

"Це новий вхід в російську газотранспортну систему", - заявив міністр.

"Цей напрям надзвичайний актуально для всіх трьох учасників угоди", - сказав В.ХРИСТЕНКО.

За його словами, угода передбачає розширення потужностей Прикаспійського газопроводу.

"Об`єми, які сьогодні передбачені угодою, це 20 мільярдів кубометрів на рік. При цьому угода передбачає можливість розширення цих потужностей", - повідомив В.ХРИСТЕНКО.

"За програмою, яку вже підготували корпоративні структури, уповноважені за цією угодою реалізовувати проект, до кінця 2008 року будуть ухвалені всі проектні, інвестиційні рішення, і ми розраховуємо, що введення в дію відбудеться не пізніше кінця 2010 року. Це основні параметри, які характеризують цю угоду", - сказав глава Мінпроменерго РФ.