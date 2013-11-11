Google і Facebook заявили, що не давали АНБ доступу до серверів

Як повідомила прес-служба Європарламенту, з такими твердженнями вони виступили в Європарламенті на чергових слуханнях у зв'язку з публікаціями в європейських ЗМІ про масове електронному шпигунстві спецслужб США за європейцями, пише РІА Новости.

Газета Washington Post раніше з посиланням на документи, надані екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом, повідомила, що АНБ отримувало інформацію з пошукових серверів Google і Yahoo і зібрало дані облікових записів сотень мільйонів користувачів.

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Повідомлялося, зокрема, що всього за один місяць АНБ опрацювало понад 181 мільйона перехоплених записів, починаючи з імені одержувача і відправника електронного листа аж до його змісту.

За інформацією видання, АНБ і ФБР також збирають дані з серверів таких компаній як Microsoft і Facebook за допомогою програми PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах з метою спостереження за підозрюваними в тероризмі, які перебувають за межами США.