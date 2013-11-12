Захід відмовився надати Сирії техніку для вивезення хімзброї

Зарубіжні політики попросили Сирію переглянути перелік обладнання, яке їй необхідно для вивезення зброї з країни, повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що наприкінці жовтня країна надала такий список ОЗХЗ з проханням посприяти у проведенні чергового етапу роззброєння Сирії, пише Russia Today.

У перелік техніки, що увійшла до списку потрібної, потрапило 40 броньованих вантажівок, генератори та інше спеціальне обладнання. За заявою влади, все це необхідно для безпечного транспортування хімзброї через територію, захоплену бойовиками. Імовірно, під охороною колона повинна буде рухатися з Дамаска до узбережжя Середземного моря. Потім з міста Латакія 1,3 тис. тонн заборонених речовин буде вивезено з території Сирії.

Проте Захід висловив упевненість в тому, що Сирія здатна обійтися власними силами і необхідності в наданні додаткової техніки немає.

На тему: Норвегія може знищити хімзброю із Сирії на своїй території

Нагадаємо, що питання про місце знищення хімічної зброї, вилученої в Сирії, залишається відкритим. Пошуком країн, готових надати свою територію для знищення арсеналів хімзброї, займаються США. З подібною пропозицією Вашингтон звернувся до ряду європейських країн, у тому числі до Албанії, Бельгії, Франції та Норвегії. Рішення з цього питання буде ухвалено на міжнародній конференції « Женева- 2».

Зустріч з врегулювання сирійського конфлікту має відбутися в Швейцарії 23-24 листопада. Ця дата досить довгий час узгоджувалася через те, що представники сирійської опозиції відмовлялися брати участь у переговорах. Однак напередодні представники Національної коаліції опозиційних і революційних сил Сирії після наради в Стамбулі заявили, що готові брати участь у мирних переговорах.