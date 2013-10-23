Норвегія може знищити хімзброю із Сирії на своїй території

Норвегія поки не прийняла рішення про ліквідацію сирійської хімічної зброї на своїй території, однак такий варіант розглядається, цитує Russia Today заяву постійного представника Норвегії при ООН Гейра Педерсена .

За даними видання The Local, ООН, США і Росія готові довірити Осло ліквідацію до 500 тонн зарину і 50 тонн гірчичного газу - тобто близько половини всіх запасів хімзброї в Сирії.

Відповідно до прийнятої в кінці вересня резолюції, Радбез ООН ухвалив «уповноважувати держави-​​члени отримувати, контролювати, перевозити, передавати і знищувати хімічну зброю Сирії».

Питання про роль Норвегії у програмі знищення запасів хімзброї Сирії викликало розбіжності в коаліційному уряді країни, який приступив до роботи минулого тижня. Зокрема, Партія Прогресу вкрай скептично ставиться до ідеї ліквідації хімічних арсеналів на території королівства. За словами члена парламентського комітету з зовнішньої політики і оборони Крістіана Тюбрінг-Йедде, Норвегія ніколи не займалася виробництвом хімічної зброї, і виникає питання: чи є у держави необхідний досвід для здійснення подібної операції.

Пошуком країн, готових надати свою територію для знищення арсеналів хімзброї, займаються США. З подібною пропозицією Вашингтон звернувся до ряду європейських країн, у тому числі до Албанії, Бельгії, Франції та Норвегії.

У той же час багато країн, зокрема Росія, готові надати для цього технології і забезпечити фінансування робіт.