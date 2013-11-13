США готові розширити допомогу Філіппінам - Обама

"Президент Обама обговорив з президентом Акіно необхідність швидкої оцінки того, які додаткові американські ресурси зможуть допомогти відновленню Філіппін. Найближчими днями США продовжать працювати з Філіппінами, щоб доставити будь-яку можливу допомогу якомога швидше", - йдеться в повідомленні, передає РІА Новости.

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Раніше США направили до берегів Філіппін авіаносець "Джордж Вашингтон" і ряд судів супроводу. Американські ВПС беруть участь у рятувальних операціях та перевезенні вантажів.

В результаті тайфуну "Йоланда", за заявою президента Акіно, загинуло до 2,5 тисячі чоловік.