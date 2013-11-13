Адвокати мільярдера Полонського не можуть захистити його від екстрадиції в Росію
Передача Полонського Росії може відбутися в будь-який момент протягом найближчих трьох днів.
Рішення про достатність чи недостатність підстав для видачі російського бізнесмена Сергія Полонського, затриманого поліцейськими Камбоджі за запитом Генеральної прокуратури РФ, буде прийматися судом без присутності росіянина, повідомив РІА Новини один з камбоджійських адвокатів, які працювали у справі Полонського в січні-квітні в суді провінції Сіанук.
"Суд визначає тільки одне: достатність або недостатність підстав для видачі затриманого. Оскыльки для затримання Сергія Полонського використовувався ордер, виданий камбоджійською прокуратурою з відома суду, очевидно, підстав для його передачі Росії вдосталь, інакше такий ордер ніхто б не виписав. У цьому випадку рішення ухвалюватиметься без присутності самого Полонського або представників його захисту, і вплинути на це рішення його адвокати не зможуть", - повідомив юрист.
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Питання про конфлікт інтересів між поки не завершеним справою Полонського в суді провінції Сіанук і запитом на його видачу Росії камбоджійське законодавство повністю залишає в компетенції судді, сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що вся повнота влади в ухваленні рішення, передавати або не передавати Полонського Росії, незалежно від характеру постанови суду належить уряду Камбоджі.
"Тільки уряд може призупинити або скасувати передачу Сергія владі Росії, і то тільки за наявності дуже вагомих підстав для цього. А таких підстав поки немає", - сказав адвокат.
МВС Росії у вівторок повідомило ЗМІ про те, що офіційне повідомлення камбоджійської влади про затримання Полонського вже надійшло в правоохоронні органи РФ.
"Думаю, передача Полонського Росії може відбутися в будь-який момент протягом найближчих трьох днів, якщо не втрутяться якісь особливі обставини", - сказав камбоджійський адвокат.