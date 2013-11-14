У Білорусі стали конфісковувати машини у п'яних водіїв

Відповідне рішення ухвалив суд Першотравневого району Мінська відносно автомобіля «Фіат». Керував ним громадянин, який за останні кілька тижнів двічі був затриманий, перебуваючи у нетверезому стані, пише Lenta.ru

Автомобіль при цьому був зареєстрований не на самого водія , а на іншу особу. У суді, однак, зазначили, що в даному випадку «приналежність цього транспортного засобу правового значення не має».

Водієві також призначено покарання у вигляді півтора років виправних робіт, з утриманням 20 відсотків місячного заробітку.

Машина буде виставлена ​​на торги, її ціну встановить спеціальна комісія. У торгах за бажання зможе взяти участь і колишній власник автомобіля.

Поправки в білоруське законодавство, які посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху, вступили в силу в кінці жовтня. Вони дозволяють вилучати машини у водіїв, викритих у п'яній їзді двічі протягом року. Дана норма застосовується і по відношенню до іноземців.

Відповідно до поправок були також збільшені штрафи за водіння в нетверезому вигляді - до ста «базових величин» (13 мільйонів білоруських рублів/приблизно 1400 доларів). Крім того, були збільшені терміни позбавлення волі за скоєні п'яними водіями ДТП, через які були людські жертви - до 10 років в'язниці.

Ініціатором посилювання відповідальності стала білоруська прокуратура. У відомстві зазначали, що з числа водіїв, викритих у п'яній їзді в першій половині 2013 року, кожного десятого з початку року вже затримували за аналогічне порушення.