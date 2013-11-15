У Росії нарешті розібралися, чому знову впала ракета «Булава»

Про це повідомив у п'ятницю перший заступник голови Військово-промислової комісії при уряді РФ Іван Харченко.

"Суміжники, підприємство четвертого або п'ятого рівня кооперації порушило технологію при виготовленні матеріалу висувного сопла цього виробe", - сказав Харченко, відповідаючи на запитання про причини невдалого пуску "Булави", пишуть РИА Новости. Він не уточнив, про який саме підприємство ідеться.

"У цій партії ракет ще три вироби, на які встановлювалися виготовлені з того ж матеріалу сопла. Зараз проводиться їх заміна", - додав співрозмовник агентства. Він підкреслив, що мова ні в якому разі не йде про якусь фатальну помилку. За словами Харченко, до роботи пускового комплексу і систем атомного підводного човна, з якою проводився невдалий пуск, претензій немає.

Збій у роботі бортової системи "Булави" відбувся на другій хвилині польоту ракети 6 вересня, на держвипробуваннях атомного підводного крейсера "Олександр Невський". У зв'язку з цим були припинені держвипробування атомних підводних човнів "Олександр Невський" і "Володимир Мономах", і заплановано п'ять додаткових пусків "Булави".

АПЛ проекту 955 " Борей" мають довжину близько 170 метрів, ширину 13,5 метра і повна водотоннажність 24 тисячі тонн. На озброєнні корабля 16 ракет "Булава- 30", які розробляв Московський інститут теплотехніки. Ракети цього типу можуть нести до 10 ядерних блоків індивідуального наведення з поліпшеними характеристиками щодо подолання ПРО. Радіус дії "Булави" - 8 тисяч кілометрів. Крім балістичних ракет, підводний човен оснащений торпедними апаратами.

Випробування "Булави" почалися в 2004 році і проходили з перемінним успіхом, у зв'язку з чим доля цієї ракети стала однією з найбільш обговорюваних тем у російському військово-експертному співтоваристві. З 18 пусків 11 визнані успішними; найвдалішим став 2011 рік: всі чотири пуски були вдалі і проводилися з борту "Юрія Долгорукого " , штатного носія ракети. До кінця 2011 року було вирішено, що ракета годиться для прийняття на озброєння, тим не менш заповітного події довелося чекати ще більше 12 місяців.