Польский міністр подав у відставку через незадекларований годинник за 5 тисяч євро

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомив прес-секретар міністра Міколай Карпінський.

За його словами, голова польського уряду Дональд Туск прийняв відставку міністра.

Співрозмовник агентства відмовився від додаткових коментарів на цю тему.

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Прем'єр-міністр Польщі сьогодні на прес-конференції позитивно оцінив рішення Новака подати у відставку, висловивши сподівання, що справа з годинником буде швидко вирішена.

"Сподіваюся, що ми незабаром зможемо знову повернутися до співпраці. Після з'ясування обставин, якщо воно чи рішення суду засвідчить правоту міністра, він зможе повернутися, й я охоче привітаю його знову на цій самій посаді", - сказав Туск, слова якого наводить польське інформаційне агентство РАР.

Як повідомляв УНІАН, Варшавська окружна прокуратура повідомила про початок процедури позбавлення імунітету Новака через підозру у вчиненні ним злочину, який полягає у приховуванні інформації про майно. За таке порушення польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.

У деклараціях чиновники мають надавати інформацію про все майно вартістю більше 2,5 тис. євро.