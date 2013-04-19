Міністр з годинником за 30 тисяч євро заробив минулого року лише 123 тисячі гривень

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький задекларував у цілому 123,07 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році, зазначається у декларації міністра, оприлюдненій у газеті «Урядовий кур'єр» від 19 квітня 2013 року.

Згідно з декларацією, сукупний дохід сім'ї міністра становив 2,552 млн грн.

У власності або в оренді у членів сім'ї перебувають земельна ділянка загальною площею 11,12 тис. кв. м, квартири загальною площею 212,9 кв. м і нежиле приміщення площею 319,2 кв. м.

Сума коштів Е.Ставицького на банківських рахунках і в інших фінансових установах становила 155,771 тис. грн, сума коштів на банківських рахунках і в інших фінансових установах членів сім'ї міністра становила 85,397 тис. грн.

Сума коштів на утримання нерухомого майна членів сім'ї, згідно з декларацією, становила 161,197 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці мали подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.