РПЦ хоче відмовитися від хрещення дітей сурогатних матерів
Російська православна церква пропонує відмовитися від хрещення дітей, народжених способом сурогатного материнства. Служителі РПЦ вважають, що ця практика суперечить християнському віровченню.
Як пояснив це рішення голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон, "всяке втручання в процеси дітонародження поза природним союзом чоловіка і дружини суперечать християнському розумінню таїнства зародження і появи на світ богообразної людської особистості, і практика сурогатного материнства є неприйнятною з християнської точки зору", повідомляє РІА Новости.
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Разом з тим, церковнослужитель запропонував хрещення такої дитини відкласти до досягнення нею свідомого віку. "З одного боку, будь-яке народжене немовля може бути хрещене. Саме немовля не несе провини за спосіб свого народження на світ", - сказав Іларіон.
Раніше в Росії з ідеєю заборонити сурогатне материнство виступила голова думського комітету у справах сім'ї Олена Мізуліна.
Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Алла Пугачова і її чоловік стали батьками двійнят, які з'явилися на світ 18 вересня від сурогатної матері.