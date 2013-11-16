РПЦ хоче відмовитися від хрещення дітей сурогатних матерів

Як пояснив це рішення голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон, "всяке втручання в процеси дітонародження поза природним союзом чоловіка і дружини суперечать християнському розумінню таїнства зародження і появи на світ богообразної людської особистості, і практика сурогатного материнства є неприйнятною з християнської точки зору", повідомляє РІА Новости.

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Разом з тим, церковнослужитель запропонував хрещення такої дитини відкласти до досягнення нею свідомого віку. "З одного боку, будь-яке народжене немовля може бути хрещене. Саме немовля не несе провини за спосіб свого народження на світ", - сказав Іларіон.

Раніше в Росії з ідеєю заборонити сурогатне материнство виступила голова думського комітету у справах сім'ї Олена Мізуліна.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Алла Пугачова і її чоловік стали батьками двійнят, які з'явилися на світ 18 вересня від сурогатної матері.