Ураган у Фінляндії залишив без світла 180 тисяч будинків
01:33, 18 листопада 2013Світ
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Більше 180 тисяч будинків залишилися без світла в Фінляндії через ураган, що обрушився на країну рано вранці.
фахівці ведуть відновлювальні роботи / Фото : Викимедиа
Відновлювальні роботи займуть декілька днів, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Найбільша швидкість вітру - майже 33 метри на секунду - була зафіксована на західному узбережжі в портовому місті Каскінене.
В даний час фахівці ведуть відновлювальні роботи. В результаті розгулу стихії затримано кілька поїздів, мобільний зв'язок працює з перебоями.
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