Ураган у Фінляндії залишив без світла 180 тисяч будинків

Відновлювальні роботи займуть декілька днів, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Найбільша швидкість вітру - майже 33 метри на секунду - була зафіксована на західному узбережжі в портовому місті Каскінене.

В даний час фахівці ведуть відновлювальні роботи. В результаті розгулу стихії затримано кілька поїздів, мобільний зв'язок працює з перебоями.