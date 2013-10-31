Потужний ураган залишив без електрики більше 81 тисячі росіян (фото)

09:04, 31 жовтня 2013
Світ
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Майже 1,5 тисячі населених пунктів, в яких проживають понад 81 тисячі осіб, потрапили під вплив шторму "Святий Іуда" на території п'яти регіонів північного заходу Росії

Санкт-Петербург, ураган ”Святий Іуда” / Фото: @ SivlE777 / Twitter

Майже 1,5 тисячі населених пунктів, в яких проживають понад 81 тисячі осіб, потрапили під вплив шторму "Святий Іуда" на території п'яти регіонів північного заходу Росії, повідомив у четвер РІА Новости представник МНС РФ.

Ураган ”Святий Іуда”, Санкт-Петербург / Фото: Наталія П`єтра / rg.ru

Шторм "Святий Іуда" у понеділок обрушився на північ Європи, швидкість вітру досягала 44 метрів на секунду. Стихія перевертала автобуси, обрушувала стіни, будівельні крани, рекламні конструкції. Загинули не менше 15 осіб.

Наслідки урагану ”Святий Іуда”, Санкт-Петербург / Фото: Наталія П`єтра / rg.ru

У вівторок шторм прийшов до Росії, від нього постраждали Ленінградська, Псковська, Новгородська, Вологодська області і Карелія.

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Наслідки урагану ”Святий Іуда”, Санкт-Петербург / Фото: Наталія П`єтра / rg.ru

"Під дію небезпечних метеоявищ у 43 районах п'яти суб'єктів округу потрапили в загальній складності 1,46 тисячі населених пунктів з населенням 81 тисяча осіб", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що циклон порушив не тільки роботу об'єктів енергетики, але і короткочасно інфраструктуру транспортного повідомлення.

Рівень води в Неві після шторму ”Святий Іуда” / Фото: Наталія П`єтра / rg.ru

За даними МНС РФ, електропостачання було відновлено в повному обсязі в 20.15 мск середи, аеропорти та автомобільні дороги функціонують в штатному режимі.

До аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт залучалися 4,6 тисячі осіб та 983 одиниці техніки.

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