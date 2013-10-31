Потужний ураган залишив без електрики більше 81 тисячі росіян (фото)

Майже 1,5 тисячі населених пунктів, в яких проживають понад 81 тисячі осіб, потрапили під вплив шторму "Святий Іуда" на території п'яти регіонів північного заходу Росії, повідомив у четвер РІА Новости представник МНС РФ.

Шторм "Святий Іуда" у понеділок обрушився на північ Європи, швидкість вітру досягала 44 метрів на секунду. Стихія перевертала автобуси, обрушувала стіни, будівельні крани, рекламні конструкції. Загинули не менше 15 осіб.

У вівторок шторм прийшов до Росії, від нього постраждали Ленінградська, Псковська, Новгородська, Вологодська області і Карелія.

На тему: Ураган "Святий Іуда" пройшовся Петербургом

"Під дію небезпечних метеоявищ у 43 районах п'яти суб'єктів округу потрапили в загальній складності 1,46 тисячі населених пунктів з населенням 81 тисяча осіб", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що циклон порушив не тільки роботу об'єктів енергетики, але і короткочасно інфраструктуру транспортного повідомлення.

За даними МНС РФ, електропостачання було відновлено в повному обсязі в 20.15 мск середи, аеропорти та автомобільні дороги функціонують в штатному режимі.

До аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт залучалися 4,6 тисячі осіб та 983 одиниці техніки.