Влада РФ не може знайти родичів загиблої в Казані британки

"Усього встановлено й оповіщено 117 родичів 49 загиблих, не встановлені родичі однієї загиблої - громадянки Великобританії, запит щодо якої надіслано через посольство РФ у Великобританії" , - сказано в повідомленні офіційного порталу столиці Татарстану, яке цитує РІА Новости.

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, у неділю розбився при посадці в аеропорті Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів.