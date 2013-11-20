Влада РФ не може знайти родичів загиблої в Казані британки
10:39, 20 листопада 2013Світ
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Влада поки не змогла зв'язатися з родичами загиблої в авіакатастрофі в Казані громадянки Великобританії
Повідомлено 119 родичів 49 загиблих / Фото: Ирина Грызунова, metronews.ru
"Усього встановлено й оповіщено 117 родичів 49 загиблих, не встановлені родичі однієї загиблої - громадянки Великобританії, запит щодо якої надіслано через посольство РФ у Великобританії" , - сказано в повідомленні офіційного порталу столиці Татарстану, яке цитує РІА Новости.
Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, у неділю розбився при посадці в аеропорті Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів.
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