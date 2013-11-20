Президент Грузії призначив нового прем'єра

”Вітаю прем`єр-міністра Гарібашвілі і кожного члена нового уряду Грузії з тою великою довірою, яку висловив парламент країни. Бажаю команді успіхів для розвитку країни, для благополуччя кожного громадянина”, - цитує повідомлення прес-служби президента РІА «Новости» з посиланням на агентство ”Новини-Грузія ”.

На тему: Георгій Маргвелашвілі став новим президентом Грузії

Сьогодні третій робочий день нового президента Грузії Георгія Маргвелашвілі, інавгурація якого відбулася в минулу неділю, 17 листопада.

Згідно із законодавством, після вступу на посаду Маргвелашвілі, прем`єр -міністр Бідзіна Іванішвілі і всі члени кабінету міністрів автоматично пішли у відставку.

Сьогодні парламент Грузії висловив довіру кабінету міністрів на чолі з Гарібашвілі і урядовій програмі ”Для сильної, демократичної, єдиної Грузії”. Новий уряд підтримали 93 депутати, проти - 19.

Склад уряду Грузії майже не змінився. У команді міністрів тільки одна заміна - після призначення Гарібашвілі прем`єром, вакантним виявився пост міністра внутрішніх справ, на який було затверджено Олександра Чикаїдзе.