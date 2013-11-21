У США вдарили по голові й пограбували конгресмена

04:03, 21 листопада 2013
Світ
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Член Палати представників Конгресу США від Нью-Йорка Грейс Мен повідомила в середу, що її пограбували у Вашингтоні.

сенат сша / Фото : runyweb.com

За словами конгресмена, пограбування сталося у вівторок увечері. Тридцятивосьмирічна жінку вдарили ззаду по голові і відібрали чорну шкіряну сумку, пише РІА Новости.

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"Це було страшно, але, на щастя, я не отримала серйозних травм. Все могло бути набагато гірше", - заявила Мен.

Лікарі зробили Мен комп'ютерну томограму головного мозку і відпустили додому, вона вже вийшла на роботу.

Мен обрана до Конгресу в 2012 році.

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