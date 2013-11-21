У США вдарили по голові й пограбували конгресмена
04:03, 21 листопада 2013Світ
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Член Палати представників Конгресу США від Нью-Йорка Грейс Мен повідомила в середу, що її пограбували у Вашингтоні.
Жінку вдарили ззаду по голові і відібрали сумку / Фото : runyweb.com
За словами конгресмена, пограбування сталося у вівторок увечері. Тридцятивосьмирічна жінку вдарили ззаду по голові і відібрали чорну шкіряну сумку, пише РІА Новости.
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"Це було страшно, але, на щастя, я не отримала серйозних травм. Все могло бути набагато гірше", - заявила Мен.
Лікарі зробили Мен комп'ютерну томограму головного мозку і відпустили додому, вона вже вийшла на роботу.
Мен обрана до Конгресу в 2012 році.
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