ЄС виділить Туреччині 236 млн євро на реформи

Євросоюз надасть Туреччині фінансову допомогу в розмірі 236 мільйонів євро на проведення ключових реформ в сфері правосуддя, прав людини, прикордонного контролю, міграції, енергетики, навколишнього середовища та сільського господарства, йдеться в прес-релізі Єврокомісії (ЄК) з посиланням на єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.

"В останні тижні спостерігається позитивний розвиток відносин між ЄС і Туреччиною, і я сподіваюся, що ця допомога сприятиме проведенню подальших реформ, які допоможуть прогресу в процесі вступу", - зазначив Фюле.

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Офіційно переговори про вступ Туреччини до ЄС почалися в 2005 році. З тих пір сторони відкрили 14 з 35 технічних пунктів, які повинна виконати Анкара, щоб задовольнити необхідні для членства в ЄС критерії. Переговори неодноразово ускладнювалися конфліктами й суперечностями, які приводили до їх призупинення. Черговий етап переговорів про вступ Туреччини до ЄС розпочався 5 листопада.

Раніше прем'єр-міністр республіки Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що початок обговорення чергового, 14-го за рахунком пункту плану вступу Туреччини в ЄС - позитивний, але недостатній крок.