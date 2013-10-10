У разі асоціації з ЄС Україна отримає дешевші турецькі товари

В ході зустрічей Президента України Віктора Януковича з президентом Туреччини Абдулою Гюлем та прем'єр-міністром Реджепом Ердоганом обговорювалося питання постачання в Україну дешевого каспійського газу.

Про це повідомляє ТСН у своєму випуску.

Окрім теми газу, обговорювалися питання зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Оскільки Туреччина вже є асоційованим членом ЄС, підписання Україною угоди про асоціацію відкриє нові можливості для торгівлі у Чорноморському регіоні. Українці зможуть купувати турецькі товари дешевше.

З іншого боку, українським підприємствам стане простіше торгувати в Туреччині. Ця країна стабільно купує український металопрокат, продукцію хімзаводів, рослинництва.

Уже зараз з Анкарою починають домовлятися детально, як перейти до відкритих митних кордонів. Саму ж угоду дві країни налаштовані підписати наступного року.