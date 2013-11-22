У Китаї вибухнув нафтопровід: загинули 35 осіб, понад 160 травмовані

У східно-китайській провінції Шаньдун вибухнув нафтопровід.

Як повідомляє РІА Новости, за останніми даними, число загиблих унаслідок вибуху становить до 35, число травмованих - 166 осіб.

Вибух стався під час ремонтних робіт сьогодні вранці на гілці нафтопроводу, що належить китайській нафтохімічній корпорації Sinopec. За попередньою інформацією, причиною аварії став витік нафти, що стався на нафтопроводі у п'ятницю вночі поблизу нафтопереробного заводу в місті Ціндао.

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За даними міського управління охорони навколишнього середовища, частина нафти через зливову каналізацію потрапила у внутрішній басейн порту Циндао. Площа забруднення становить кілька сотень квадратних метрів. За даними служби екологічного моніторингу, концентрація шкідливих речовин у районі аварії не перевищує норми.