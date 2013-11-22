Сербія відмовилася від участі в Євробаченні

Сербія не візьме участі в конкурсі "Євробачення-2014" в Данії через труднощі з фінансуванням проекту, повідомив у п'ятницю сербський національний телерадіомовник РТС.

"Участь Сербії в "Євробаченні" припиняється з фінансових причин. Йдеться про витрати, необхідних для участі та організації поїздки делегації на конкурс", - йдеться в повідомленні.

Участь у конкурсі в майбутньому буде залежати від розміру бюджетного фінансування телерадіокомпанії, зазначає РТС.

Читайте також: Кіпр відмовився від участі в Євробаченні-2014 через кризу

Сербія в якості незалежної держави постійно брала участь у "Євробаченні" з 2007 року, в тому ж році конкурс виграла сербська виконавиця Марія Шерифович.

Чергове "Євробачення" пройде в Копенгагені в травні наступного року. Від участі в основному через відсутність коштів вже відмовилися Чехія, Словаччина, Кіпр, Хорватія та деякі інші країни.