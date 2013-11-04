Україна обов`язково підпише угоду з ЄС - грузинський міністр

«Хочу висловити впевненість і надію на те, що Україна обов`язково підпише Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це історичний момент і для України, і для Грузії, і для ЄС», - сказав він в ефірі «5 каналу», повідомляє «Українська правда».

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«Ми переконані в тому, що ми підпишемо в наступному році ту ж саму угоду. Це ще більше прискорить нашу інтеграцію до Європейського Союзу», - сказав міністр.

При цьому Петріашвілі уточнив, що інтеграція Грузії у ЄС – «не передвиборча кампанія, а воля грузинського народу - більше 80% населення підтримують євроінтеграцію».

Як відомо, Київ розраховує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" наприкінці листопада поточного року. На заваді цьому може стати питання звільнення Юлії Тимошенко.