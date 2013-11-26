Учасники переговорів з придністровського врегулювання ухвалили три документи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції спеціальний представник діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів Андрій Дещиця.

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Він повідомив, що було підписано протокольне рішення про досягнуті домовленості з питань пенсійного та соціального забезпечення, а також протокол рішення щодо реалізації проекту реконструкції очисних споруд міста Дубосари та колекторної системи міста Криуляни.

Також було парафовано протокол рішення про деякі аспекти свободи пересування населення.

“Ми ухвалили три документи, два підписали, один парафували з питань, які стосуються свободи пересування і соціально-економічного спектру. Це завершує наше головування на позитивній ноті”, - сказав Дещиця.