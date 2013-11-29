ЗМІ: Український мільярдер купив занедбану станцію лондонського метро

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на британську The Daily Mail

Сума операції склала 50 мільйонів фунтів стерлінгів (81,7 мільйона доларів). Видання зазначає, що між потенційними покупцями розгорнулася жорстка боротьба за участь в угоді. У кінцевому підсумку український мільярдер здобув перемогу, перебивши пропозицію представників катарської королівської сім'ї. Новий власник планує переробити будівлю в будинок з квартирами класу «люкс».

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«Бромптон Роуд» була відкрита в 1906 році компанією Great Northern, Piccadilly and Brompton Railway, яка займалася будівництвом метро в Лондоні. «Бромптон Роуд» розташована на лінії «Пікаділлі» між станціями «Найтсбрідж» і «Південний Кенсінгтон». Будинок побудували за проектом архітектора Леслі Гріна, який спроектував десятки станцій метрополітену британської столиці. Вони відрізняються облицюванням з криваво-червоної плитки та напівкруглими вікнами.

У 1934 році « Бромптон Роуд» закрили , так як вона була розташована занадто близько до сусідніх станціях . Станція перевозила недостатньо пасажирів , її визнали нерентабельною і законсервували . Згодом « Бромптон Роуд» перейшла у власність Збройних сил , які використовували її під час Другої світової війни як командний центр при обороні Лондона. З 50- х років станція майже не використовувалася Міністерством оборони , хоча весь цей час належала відомству. Влада вирішила продати « Бромптон Роуд» в рамках скорочення витрат .