Комісіію з ліквідації РІА Новости очолив Дмитро Кисельов

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на розпорядження Росмайна.

Президент РФ Володимир Путін у понеділок підписав указ про створення міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" на базі РІА Новости, його очолить Дмитро Кисельов. У нове агентство увійде також російська державна радіомовна компанія "Голос Росії".

"Ліквідувати федеральне державне унітарне підприємство "Російське агентство міжнародної інформації "РІА Новости". Затвердити склад ліквідаційної комісії. Установити, що з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами підприємства", - йдеться в розпорядженні.

Комісії доручено, зокрема, повідомити кредиторів про ліквідацію агентства, подати на затвердження в Росмайно проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланси підприємства, а також копію балансу та пропозиції про порядок використання майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, протягом місяця після затвердження ліквідаційного балансу. Також, згідно з документом, комісія щомісяця подаватиме в Росмайно інформацію щодо виконання розпорядження.

Контролювати виконання розпорядження буде заступник голови Росмайна Дмитро Пристансков.

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До складу ліквідаційної комісії, включаючи Дмитра Кисельова та Дмитра Пристанскова, належать 17 осіб, переважно співробітники РІА Новости.

Нагадаємо, Дмитро Кисельов набув скандальної слави після публічних радикальних гомофобських висловлювань та серії одіозних репортажів про Україну, основною рисою яких було масове перекручування фактів.

Зокрема, минулої неділі ведучий "переплутав" послідовність подій під час акцій протестів у Києві, заявивши, що провокації на Банковій 1 грудня передували розгону Євромайдану 30 листопада.