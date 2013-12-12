Росія виявилася світовим лідером з відтоку "брудних" грошей

Про це повідомляється в дослідженні міжнародного інституту Global Financial Integrity. Найбільший відтік зафіксований в Росії, з якої незаконно вивели 191 млрд доларів, пише Lenta.ru.

З Китаю вивели 151 млрд. доларів, а з Індії близько 85 мільярдів. При цьому варто відзначити, що якщо в КНР відтік становить близько півтора відсотків ВВП, то в Росії майже 9,5 відсотка. На третьому місці Мексика - 46,19 мільярда доларів.

Лідером з відтоку за останні 10 років став Китай, звідки в середньому на рік йде 107,5 мільярда доларів. На другому місці з 2002 по 2011 рік Росія (88,1 мільярда доларів на рік).

У десятці також опинилися Малайзія, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія, Індонезія, Ірак і Нігерія. У середньому відтік за рік у всіх країнах, що розвиваються зростає на 10 відсотків, що значно перевищує зростання ВВП.

Найбільш важко відтік відчувається в країнах Африки на південь від Сахари, де він складає в середньому 5,7 відсотка ВВП. У цілому по світу він досягає близько 4 відсотків ВВП.