Помер третій українець з-серед постраждалих у ДТП у Псковській області

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за уточненими даними від Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, другий загиблий внаслідок ДТП, що сталася на автошляху Опочка-Полоцьк у Псковській області 12 грудня, також виявився громадянином України.

Ще один українець, якого було госпіталізовано за наслідками ДТП, сьогодні помер у лікарні.

Таким чином, внаслідок трагічного ДТП у Псковській області загалом загинуло троє громадян України.

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Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі та Департаменті консульської служби МЗС України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Псковській області РФ мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з великовантажним автомобілем Scania.

У мікроавтобусі були громадяни України (13 осіб), водій фури (громадянин Білорусі) не постраждав.