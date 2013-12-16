У Сирії бойовики стратили 90 заручників

Повідомляється, що бої в Адрі тривають, передає NEWSru.

Військове командування відмовилося там від застосування артилерії, армійські спецпідрозділи штурмують кожен дім і зуміли вирвати з рук бойовиків десятки сімей алавітів, друзов і християн, стверджує телеканал Al-Ahd.

Блоковано військами шосе, що веде в міжнародний аеропорт столиці. Автотраса знаходиться всього в 4 км від Адри, і сирійські військові не виключають, що оточені бойовики будуть прориватися в цьому напрямку. У такому випадку виникне загроза захоплення ними ще однієї міської околиці - Дахіят-ель-Асад на північному сході міста.