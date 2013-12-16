У Сирії бойовики стратили 90 заручників
04:00, 16 грудня 2013Світ
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У сирійському місті Адра, в 20 км на північний схід від Дамаска, бойовики стратили близько 90 бранців, які використовувалися в якості живого щита.
У Сирії бойовики стратили 90 заручників / Фото : LOUAI BESHARA / rappler.com
Повідомляється, що бої в Адрі тривають, передає NEWSru.
Військове командування відмовилося там від застосування артилерії, армійські спецпідрозділи штурмують кожен дім і зуміли вирвати з рук бойовиків десятки сімей алавітів, друзов і християн, стверджує телеканал Al-Ahd.
Блоковано військами шосе, що веде в міжнародний аеропорт столиці. Автотраса знаходиться всього в 4 км від Адри, і сирійські військові не виключають, що оточені бойовики будуть прориватися в цьому напрямку. У такому випадку виникне загроза захоплення ними ще однієї міської околиці - Дахіят-ель-Асад на північному сході міста.
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